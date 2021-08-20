"Акт помсти": Джапарова назвала нові арешти кримських татар "зачисткою" для залякування
Арешт п'яти кримських татар в окупованому Криму є помстою і спробою зламати будь-який опір
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у ефірі Україна 24.
Вона назвала такі арешти системними.
"Мета таких акцій - одна: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб жодної присутності опору не було. Це така зачистка. П'ять затриманих - це активісти, люди, які відвідували судові засідання. Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - сказала заступниця міністра.
Джапарова зазначила, що українські політв'язні в РФ та окупованому Криму отримують допомогу від МЗС.
"Політичні в'язні, які сьогодні перебувають або в окупованому Криму, або в Ростові-на-Дону, в інших частинах Росії, мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною", - сказала Джапарова.
- Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.
- В результаті затримали 5 чоловіків.
- 17 та 18 серпня "суди" в окупованому Криму заарештували їх.
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