"Акт помсти": Джапарова назвала нові арешти кримських татар "зачисткою" для залякування

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у ефірі Україна 24.



Вона назвала такі арешти системними.



"Мета таких акцій - одна: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб жодної присутності опору не було. Це така зачистка. П'ять затриманих - це активісти, люди, які відвідували судові засідання. Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - сказала заступниця міністра.

Джапарова зазначила, що українські політв'язні в РФ та окупованому Криму отримують допомогу від МЗС.

"Політичні в'язні, які сьогодні перебувають або в окупованому Криму, або в Ростові-на-Дону, в інших частинах Росії, мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.

В результаті затримали 5 чоловіків.

17 та 18 серпня "суди" в окупованому Криму заарештували їх.