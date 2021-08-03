Активіст, який розшукував засновника Білоруського дому Шишова: на тілі виявили сліди побоїв, ніс було зламано
Активіст та колега знайденого повішеним Віталія Шишова Юрій Щучко підозрює КДБ та інші спецслужби Білорусі у вбивстві
Про це розповів активіст білоруської політеміграції Юрій Щучко в коментарі українській службі ВВС.
За словами Щучка, який брав участь в розшуку зниклого у понеділок Віталія Шишова, на насильницьку смерть вказували сліди побоїв на обличчі чоловіка. Він повідомив, що представники правоохоронних органів підтвердили, що в нього був зламаний ніс.
"Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спецоперацій, - розповів Щучко. - У нього було погане передчуття, ми зідзвонювалися з ним минулого тижня, він говорив - якщо що, подбаєш про Божену (дівчина - Шишова)".
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Щучко наголосив, що в Білоруськму домі Шишов займався перевіркою політемігрантів, які тікали в Україну. Українські спецслужби попереджали їх про збільшення агентів КДБ та розвідки Білорусі в Україні. Шишов "відсіював" агентів режиму Лукашенка.
26-річний білорус Віталій Шишов з осені 2020 року жив у Києві. В Україну він переїхав на тлі тиску та репресій щодо незгодних з політикою Олександра Лукашенка.
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