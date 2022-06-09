Акціонери Twitter вирішать голосуванням наприкінці липня, чи продавати компанію Маску

Про це повідомляє Reuters.

Головний юрист Twitter Віджая Гадде повідомила на зборах співробітників, що компанія очікує на можливе голосування акціонерів щодо угоди з Маском наприкінці липня або на початку серпня.

Зазначається, що під час внутрішньої зустрічі топ-менеджери компанії заявили, що Twitter працює над покращенням захисту від фейкових облікових записів і облікових записів, які поширюють криптовалютний спам.

25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд.

14 травня Ілон Маск вирішив призупинити угоду з купівлі соціальної мережі через перевірку кількості фейкових акаунтів. Через це юристи компанії Twitter звинуватили мільярдера Ілона Маска у порушенні угоди про купівлю соціальної мережі.

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