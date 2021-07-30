Amazon отримала штраф розміром 746 млн євро за недотримання правил конфіденційності ЄС

Про це повідомляє Politico.



Згідно з останніми документами компанії, рішення було прийнято 16 липня, і регулюючий орган ухвалив, що "обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних".



"Ми вважаємо рішення CNPD необґрунтованим і мають намір рішуче захищатися в цьому питанні", - заявили в компанії.



Відповідаючи на питання про постанову, представник Amazon сказав: "Ми категорично не згодні з постановою CNPD і маємо намір подати апеляцію. Рішення, яке стосується того, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, ґрунтується на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність і пропонований штраф абсолютно не відповідає навіть цієї інтерпретації".



Орган із захисту даних також вимагає "перегляду практики", але в документації не описується, в чому саме полягають вимоги.

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