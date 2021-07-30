Amazon отримала штраф розміром 746 млн євро за недотримання правил конфіденційності ЄС
Управління із захисту даних Люксембургу оштрафувало компанію Amazon на 746 млн євро за недотримання правил конфіденційності ЄС
Про це повідомляє Politico.
Згідно з останніми документами компанії, рішення було прийнято 16 липня, і регулюючий орган ухвалив, що "обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних".
"Ми вважаємо рішення CNPD необґрунтованим і мають намір рішуче захищатися в цьому питанні", - заявили в компанії.
Відповідаючи на питання про постанову, представник Amazon сказав: "Ми категорично не згодні з постановою CNPD і маємо намір подати апеляцію. Рішення, яке стосується того, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, ґрунтується на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність і пропонований штраф абсолютно не відповідає навіть цієї інтерпретації".
Орган із захисту даних також вимагає "перегляду практики", але в документації не описується, в чому саме полягають вимоги.
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