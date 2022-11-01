Про це написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Я відвідала лікарню в Києві, щоб побачити, як російські авіаудари вплинули на їхню роботу. Тримаються стійко і це добре. Я також поспілкувався з солдатами, які там одужували. Всі молоді й сповнені рішучості повернутися на передову. Я зворушена їхньою мужністю", - написала Сіммонс.

5 серпня Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International, сказавши, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

30 липня амбасадорка Великої Британії вимагала розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Амбасадорка Великої Британії в Україні відкрила для себе прихильність до бавовни.