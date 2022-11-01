Амбасадорка Британії відвідала столичну лікарню, де перебувають українські військові
Надзвичайний і повноважний посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала київську лікарню та поспілкувалася з українськими військовослужбовцями
Про це написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.
"Я відвідала лікарню в Києві, щоб побачити, як російські авіаудари вплинули на їхню роботу. Тримаються стійко і це добре. Я також поспілкувався з солдатами, які там одужували. Всі молоді й сповнені рішучості повернутися на передову. Я зворушена їхньою мужністю", - написала Сіммонс.
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