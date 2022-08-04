Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Раніше амбіціями ворога було оточення Донеччини, Луганщини, захоплення великого міста, а зараз амбіції ворога зупиняються на принциповому населеному пункті Піски. Порівняйте - від амбіцій захопити половину України й вийти до Дніпра до амбіцій захопити село Піски", - зауважив Назаренко.

Також боєць "Легіону Свободи" додав, що концентрація вогню на Донеччині у десятки разів більше, ніж за часи АТО.

"Нам потрібна ефективна контрбатарейна боротьба. Ми ефективно боремося зі складами боєприпасів ворога, ворог вже не може використовувати по всій лінії розмежування тактику вогневого валу. Противник точковими ударами промацує ЗСУ", - підкреслив Назаренко.

Ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема й здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають. Також бої точаться на напрямку Олександрівка - Мар’їнка

В американському Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередилися на Донеччині на наступі на Бахмут

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