Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази, - віцепрезидентка США Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Америка "абсолютно не має наміру" відправляти війська до Ізраїлю або Гази, відповідаючи на питання про можливість втягування американських військ у війну в регіоні
Про це повідомляє The Hill.
"Ми не маємо жодного наміру і не плануємо відправляти бойові війська в Ізраїль або Газу, і крапка", - сказала Гарріс.
Гарріс повторила позицію адміністрації Байдена, що Ізраїль має право захищати себе, але палестинці заслуговують на "рівні заходи безпеки і захисту".
"Палестинці заслуговують на рівні заходи безпеки і захисту, самовизначення і гідність, - продовжила вона. "І ми дуже чітко дали зрозуміти, що правила війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога повинна надходити".
Гарріс також підкреслила зв'язок між Україною та Ізраїлем у їхній боротьбі проти Росії та ХАМАСу і заперечила припущення, що війна на Близькому Сході може відсунути Україну на задній план.
"Ми так само віддані Україні, як і завжди, щоб дозволити додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії Росії. Це не зміниться", - сказала вона.
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У неділю, 29 жовтня, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Газі та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних.
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