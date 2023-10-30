Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази, - віцепрезидентка США Гарріс

Про це повідомляє The Hill.

"Ми не маємо жодного наміру і не плануємо відправляти бойові війська в Ізраїль або Газу, і крапка", - сказала Гарріс.

Гарріс повторила позицію адміністрації Байдена, що Ізраїль має право захищати себе, але палестинці заслуговують на "рівні заходи безпеки і захисту".

"Палестинці заслуговують на рівні заходи безпеки і захисту, самовизначення і гідність, - продовжила вона. "І ми дуже чітко дали зрозуміти, що правила війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога повинна надходити".

Гарріс також підкреслила зв'язок між Україною та Ізраїлем у їхній боротьбі проти Росії та ХАМАСу і заперечила припущення, що війна на Близькому Сході може відсунути Україну на задній план.

"Ми так само віддані Україні, як і завжди, щоб дозволити додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії Росії. Це не зміниться", - сказала вона.