Америка та Європа прагнуть допомогти ЗСУ перемогти "на одному диханні"
ЄС та США готуються до логістичного етапу війни з РФ. Звіт Нацрозвідки США на це прозоро натякає
Адміністрація Байдена та європейські партнери переходять на просунутий рівень допомоги Україні, аби перешкодити путінській стратегії затягування бойових дій.
Спершу про звіт Нацрозвідки США: ось декілька думок з виступу директора Хейнс у Конгресі.
- Ми не передбачаємо, що російські військові відновляться настільки, щоб досягти серйозних територіальних здобутків цього року…
- Путін вважає, що затягування війни може бути його найкращою стратегією, навіть якщо це займе роки…
- Російський розрахунок на чергову мобілізацію та сторонні джерела боєприпасів.
- Війна в Україні стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна зі сторін не має остаточної військової переваги". Весняний наступ України буде обмежений ступенем забезпечення ЗСУ та рівнем втрат.
Читайте також: Найскладніше завдання Заходу в Україні: переконати Путіна, що він програє
Де-факто, звіт розвідки пояснив американським платникам податків нову стратегію Білого дому та ЄС.
Її добре сформулював міністр оборони України Олексій Резніков: "якнайшвидше" потрібен 1 млн 155-мм і 105-мм снарядів (це близько €4 млрд). "Пріоритет номер один — це системи ППО — а також боєприпаси, боєприпаси й ще раз боєприпаси, щоб Україна була готова до контрнаступу", - Рєзніков.
Естонія запропонувала євроспільноті забезпечити Україну необхідними боєкомплектами. Міністри оборони країн ЄС обговорили цю ініціативу, її ухвалення очікується вже цього місяця.
Армія США збільшує свої потужності з виробництва 155-мм снарядів з 14 тис. до 30 тис. вже цією весною, з подальшим виходом на 90 тис. в місяць. Також збільшуються пропускні спроможності з випуску інших боєприпасів
Читайте також: У Путіна вже влітку можуть закінчитись гроші на війну
Армія США збільшує свої потужності з виробництва 155-мм снарядів з 14 тис. до 30 тис. вже цією весною, з подальшим виходом на 90 тис. в місяць. Також збільшуються пропускні спроможності з випуску інших боєприпасів.
Час — ключовий фактор, який обговорюється нашими партнерами. Плюс визріває рішення по F-16.
Висновок тут простий: ні США, ні ЄС не налаштовані підігрувати планам Путіна, затягуючи війну, вони прагнуть допомогти ЗСУ перемогти "на одному диханні", тобто уже цього року. Брюссель з Вашингтоном включилися в цей процес із небаченою раніше швидкістю.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе