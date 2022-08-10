США виділить $89 млн на розмінування України
США надасть Україні $89 млн для організації груп із розмінування територій, аби вберегти мирне населення
Про це написала в твіттері амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.
"Міни, нерозірвані боєприпаси, інші вибухонебезпечні предмети блокують сільськогосподарські угіддя, затримують відбудову, перешкоджають поверненню людей додому, вбивають, калічать невинних українців. Тому ми надаємо $89 млн, щоб Україна розгорнула 100 груп з розмінування та зробила країну безпечнішою", - пише Брінк.
- 9 серпня стало відомо, що Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій.
- Наприкінці липня Словенія заявила, що допоможе розміновувати Україну.
- 24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.
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