Про це написала в твіттері амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

"Міни, нерозірвані боєприпаси, інші вибухонебезпечні предмети блокують сільськогосподарські угіддя, затримують відбудову, перешкоджають поверненню людей додому, вбивають, калічать невинних українців. Тому ми надаємо $89 млн, щоб Україна розгорнула 100 груп з розмінування та зробила країну безпечнішою", - пише Брінк.

9 серпня стало відомо, що Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій.

Наприкінці липня Словенія заявила, що допоможе розміновувати Україну.

24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.