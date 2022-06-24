Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на ДСНС.



"До 10 років. Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів", – сказав Хорунжий.

Він також нагадав, що підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням територій після Першої та Другої світових війн.



Також він зазначає, що близько 300 тис. квадратних кілометрів України засіяно вибухонебезпечними предметами.

При цьому станом на сьогодні очищено понад 62 тис. га території. Знешкоджено понад 145 тис. вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тис. – авіаційні бомби.

Нагадаємо, 23 червня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки

МВС України зорієнтувало підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року: потрібно розмінувати щонайменше 270 тис. квадратних кілометрів

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