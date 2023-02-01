Американська компанія пропонує Україні придбати дрони MQ-9 Reaper за долар
Виконавчий директор американської General Atomics, яка виробляє Reapers, Лінден Блю, запропонував українській владі придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії
Проте угода вимагатиме від Києва витратити близько $10 мільйонів на доставку Reaper та близько $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.
Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.
"General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх усіма можливими способами", - розповів речник General Atomics Марк Брінклі.
Представник General Atomics додав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але там впевнені, що Україні потрібне таке обладнання, як Reaper, і якомога швидше.
Довідка: MQ-9 Reaper - це ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на дальність до 1 900 км на швидкості понад 300 км/годину. Він може підійматися на 15 км і бути в повітрі до 28 годин. Дрон може нести високоточні ракети.
- Раніше Міноборони обговорило з виробником бойових дронів Switchblade постачання озброєння для потреб ЗСУ.
- А 31 січня українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе