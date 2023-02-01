Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії

Проте угода вимагатиме від Києва витратити близько $10 мільйонів на доставку Reaper та близько $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.

Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.

"General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх усіма можливими способами", - розповів речник General Atomics Марк Брінклі.

Представник General Atomics додав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але там впевнені, що Україні потрібне таке обладнання, як Reaper, і якомога швидше.

Довідка: MQ-9 Reaper - це ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на дальність до 1 900 км на швидкості понад 300 км/годину. Він може підійматися на 15 км і бути в повітрі до 28 годин. Дрон може нести високоточні ракети.

Раніше Міноборони обговорило з виробником бойових дронів Switchblade постачання озброєння для потреб ЗСУ.

А 31 січня українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів".

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