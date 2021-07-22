Американські сенатори розкритикували угоду Байдена і Меркель щодо “Північного потоку-2”
Деякі американські сенатори критикують угоду між США та Німеччиною щодо газопроводу “Північний потік-2”
Про це повідомляє "Голос Америки".
Сенатор-республіканець Тед Круз, який відмовлявся затверджувати кандидатів Джо Байдена на високі позиції в Держдепартаменті, заявив, що угода стане "знаковою геополітичною перемогою для Путіна і катастрофою для Сполучених Штатів і наших союзників".
За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу.
Сенатор-демократ Джин Шахін, що входить до складу сенатського комітету з міжнародних відносин, заявила, що вона не впевнена в тому, що угода дозволить пом'якшити негативні наслідки введення "Північного потоку-2" в дію.
Трубопровід, як заявила Шахін, "дає Кремлю можливість поширити свій згубний вплив на всю Східну Європу".
"Я скептично ставлюся до того, що цього буде достатньо, якщо ключовий гравець - Росія – відмовиться грати за правилами", - підкреслила Шахін.
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