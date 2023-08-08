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Американські технічні групи підтримують TikTok у позові проти заборони штату Монтана

8 серпня, 2023 вiвторок
13:44
Технології TikTok

Дві технічні групи підтримали TikTok у своєму позові, прагнучи заблокувати виконання заборони штату Монтана на використання програми для обміну короткими відео, перш ніж вона набуде чинності 1 січня

Про це інформує Reuters.

Національна торговельна асоціація NetChoice, що представляє провідні технологічні платформи, та коаліція технологічної індустрії Chamber of Progress заявили у спільному зверненні до суду, що спроби Монтани відокремити жителів від глобальної мережі користувачів TikTok ігнорують та підривають структуру, дизайн та призначення Інтернету.

Технологічні групи заявили, що у разі набуття чинності заборони, вона призведе до балканізації Інтернету, де доступ до інформації для користувачів буде регіонально розділений на основі так званих уподобань місцевих політиків. Вони додали, що Інтернет, в цілому, стане фрагментованим, а його цінність для людства зменшиться.

Це означає, що TikTok отримав підтримку у своїй боротьбі проти заборони, яка може мати значний вплив на його діяльність у США.

Слухання щодо запиту TikTok на тимчасову судову заборону заплановано на 12 жовтня.

  • Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
  • У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
  • 19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.
  • У липні платформа TikTok звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком. 
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