Про це інформує Reuters.

Національна торговельна асоціація NetChoice, що представляє провідні технологічні платформи, та коаліція технологічної індустрії Chamber of Progress заявили у спільному зверненні до суду, що спроби Монтани відокремити жителів від глобальної мережі користувачів TikTok ігнорують та підривають структуру, дизайн та призначення Інтернету.

Технологічні групи заявили, що у разі набуття чинності заборони, вона призведе до балканізації Інтернету, де доступ до інформації для користувачів буде регіонально розділений на основі так званих уподобань місцевих політиків. Вони додали, що Інтернет, в цілому, стане фрагментованим, а його цінність для людства зменшиться.

Це означає, що TikTok отримав підтримку у своїй боротьбі проти заборони, яка може мати значний вплив на його діяльність у США.

Слухання щодо запиту TikTok на тимчасову судову заборону заплановано на 12 жовтня.