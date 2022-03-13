Американський сенатор Портман вважає "необхідною" відправку винищувачів в Україну
Співголова Української фракції сенатор США Роб Портман заявив, що доставка винищувачів в Україну, включаючи МіГ-29, є необхідною, оскільки Росія посилює свої атаки
Про це він заявив 13 березня в інтерв'ю CNN.
"Те, що ми чули безпосередньо від українців, це те, що вони їм дуже потрібні. Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб мати шанс на боротьбу", - заявив республіканець з Огайо.
Портман, який перебуває в Польщі, сказав, що не впевнений, чому Вашингтон вагається щодо відправки винищувачів після того, як США вже відправили в Україну іншу військову техніку, включаючи зенітні ракети Stinger, і зазначив, що "літаки також необхідні".
"Знаєте, Володимир Путін і росіяни, здається, називають усе ескалацією, але вони щодня загострюють ситуацію, заходячи в Україну з цією зброєю. Коли вони здійснюють ескалацію, український народ вимагає лише можливості захищатися. Дайте їм можливість спробувати зупинити цю російську перевагу в авіації, щоб мати можливість врятувати життя і, сподіваюся, досягти мирного розв'язання цього питання", - сказав сенатор.
- Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просила у Вашингтона надати інші літаки. США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.
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