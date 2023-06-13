Відповідний пост є у twitter посадовця.

На прапорі України зображена змія, що шипить, а під нею допис - "іди н**уй". Ця змія є частиною так званого Гадсденівського прапора - символу лібертаріанців, який означає готовність захищати свою свободу. Зазвичай, змію зображають з дописом "не наступай на мене", проте на цьому фото її замінив промовисти напис українською.

"Представники Коаліції глобального лідерства США з Небраски завітали з візитом! Радий підтримати розвиток торгівлі та дипломатії", - йдеться у повідомленні.

В коментарях у сенатора поцікавилися, чи не фотошоп це, він запевнив, що фото справжнє.

"Я старший, я не вмію користуватися фотошопом", - коментує Бейкон.

Довідково. Дональд Джон Бейкон - бригадний генерал ВПС США у відставці, з 2017 р. представляє 2-й виборчій округ штату Небраска у Палаті представників США.