Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Учора, 20 липня, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін говорили про те, що вони здивовані, як швидко українські військові опанували закордонну техніку та як ефективно ЗСУ її використовують. Це є запорукою подальшого надання Збройним силам України подібних систем озброєнь і навіть ще складніших", - зазначив Згурець.

Військовий експерт додав, що необхідно робити реальні кроки, аби на полі бою було більше справної іноземної техніки.

"Проте існує проблема з ремонтом та обслуговуванням цих строкатих систем різних країн, які мають Збройні сили України. Підсумовуючи зустріч у Рамштайні 20 липня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що нагальною потребою є систематизація та побудова єдиної логістичної системи. Розуміння цієї проблеми вже назріло, тож ЗСУ робитимуть реальні кроки, аби змінити ситуацію на краще, щоб на полі бою було більше справної техніки", - зауважив Сергій Згурець.

20 липня на пресконференції після Рамштайну-4 міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися.

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