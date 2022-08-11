Amnesty International заперечує, що збирала дані про ЗСУ у в'язницях окупантів
В організації спростували заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті України про те, що AI нібито збирала докази про ЗСУ на тимчасово окупованих територіях, у фільтраційних таборах та в'язницях окупантів
Про це йдеться в офіційній заяві Amnesty International.
"Жодна з людей, у яких ми взяли інтерв'ю для отримання додаткових доказів, крім того, що дослідники бачили безпосередньо, не знаходився у російських в'язницях чи "фільтраційних таборах" або на територіях, контрольованих Росією, до яких Amnesty International не має доступу", – йдеться у повідомленні.
В AI переконують, що опитування свідків відбувалося на підконтрольних Україні територіях.
- 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
- Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
- Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.52Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе