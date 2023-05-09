Про це інформує МЗС України.

"Звернули увагу на участь в заході на Червоній площі в Москві 9 травня прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що під час заходу, у якому лідери цих держав брали участь, президент РФ Володимир Путін виправдовував збройну агресію проти України. Також в МЗС нагадали, що в ніч перед 9 травня Росія, щоб завдати ще більше шкоди та заподіяти більше смертей, випустила по Україні 25 крилатих ракет, 15 з яких були націлені на Київ.

Крім того, учасникам заходу в Москві була продемонстрована російська військова техніка, яка вже впродовж 10 років бере участь у війні Росії проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - наголосили в МЗС.

Також у відомстві нагадали, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому.

"Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - підсумували у міністерстві.