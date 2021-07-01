Англії не міг випасти кращий суперник, ніж Україна, - легендарний футболіст "Ліверпуля" про чвертьфінал Євро-2020
Легендарний футболіст "Ліверпуля" Джеймі Каррагер задоволений, що збірна Англії зіграє проти України в чвертьфіналі Євро-2020
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Каррагера, який провів 739 матчів за "Ліверпуль", Англії пощастило, що вони зіграють проти України в чвертьфіналі Євро-2020.
"Ще перед турніром я відчував, що у Англії відмінні шанси дійти до півфіналу. Той факт, що ми нарешті це зробили - вселяє надію. Англії не міг випасти кращий суперник у чвертьфіналі Євро-2020, ніж Україна. Якщо б можна було вибирати, то між Швецією і Україною - вибір б упав на Україну. Все одно буде складно, особливо в Римі. Але краще України суперник випасти не міг", - сказав Джеймі Каррагер.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- 1 липня англійський тренер Гаррі Реднапп пояснив, чому збірну України можна вважати кращою за Росію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе