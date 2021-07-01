Англії не міг випасти кращий суперник, ніж Україна, - легендарний футболіст "Ліверпуля" про чвертьфінал Євро-2020

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Каррагера, який провів 739 матчів за "Ліверпуль", Англії пощастило, що вони зіграють проти України в чвертьфіналі Євро-2020.



"Ще перед турніром я відчував, що у Англії відмінні шанси дійти до півфіналу. Той факт, що ми нарешті це зробили - вселяє надію. Англії не міг випасти кращий суперник у чвертьфіналі Євро-2020, ніж Україна. Якщо б можна було вибирати, то між Швецією і Україною - вибір б упав на Україну. Все одно буде складно, особливо в Римі. Але краще України суперник випасти не міг", - сказав Джеймі Каррагер.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".