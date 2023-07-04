Про це інформує Forbes з посиланням на джерело в уряді та пресслужбу Укрнафтобуріння.

"Вважаємо рішення прийнятим під адміністративним тиском із грубим порушенням закону", – заявили в Укрнафтобуріння.

Повідомляється, що АМКУ ухвалив рішення без залучення Укрнафтобуріння, позицію компанії не врахували.

У рішенні комітету вказано, що доступ до цієї інформації обмежено.

Компанія заявила, що її акціонери будуть оскаржувати це рішення у міжнародних судах, включаючи Європейський суд з прав людини.

Що відомо про Укрнафтобуріння

У квітні Печерський районний суд Києва передав в управління АРМА корпоративні права приватного акціонерного товариства "Укрнафтобуріння", на які було накладено арешт у рамках кримінального провадження.

5 квітня арештували корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

29 травня зазначалося, що компанія "Укрнафта" планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток.

14 червня Укрнафта підписала з Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами договори на управління правами газових компаній "Укрнафтобуріння", "Іст Юроуп Петролеум", "Сахалінське" та Сіріус-1.