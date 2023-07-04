Антимонопольний комітет дозволив передати Укрнафтобуріння Коломойського в управління Укрнафті
29 червня Антимонопольний комітет України дозволив передати управління правами газовидобувної компанії "Укрнафтобуріння" в управління державній Укрнафті
Про це інформує Forbes з посиланням на джерело в уряді та пресслужбу Укрнафтобуріння.
"Вважаємо рішення прийнятим під адміністративним тиском із грубим порушенням закону", – заявили в Укрнафтобуріння.
Повідомляється, що АМКУ ухвалив рішення без залучення Укрнафтобуріння, позицію компанії не врахували.
У рішенні комітету вказано, що доступ до цієї інформації обмежено.
Компанія заявила, що її акціонери будуть оскаржувати це рішення у міжнародних судах, включаючи Європейський суд з прав людини.
Що відомо про Укрнафтобуріння
У квітні Печерський районний суд Києва передав в управління АРМА корпоративні права приватного акціонерного товариства "Укрнафтобуріння", на які було накладено арешт у рамках кримінального провадження.
5 квітня арештували корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
29 травня зазначалося, що компанія "Укрнафта" планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток.
14 червня Укрнафта підписала з Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами договори на управління правами газових компаній "Укрнафтобуріння", "Іст Юроуп Петролеум", "Сахалінське" та Сіріус-1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.71
Купівля 36.71Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе