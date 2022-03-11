Антивірусна програма Avast припинила постачання до РФ і Білорусі, - Федоров

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



За його словами, антивірусна програма для комп‘ютерів, планшетів і смартфонів Avast зупиняє роботу в РФ.



"Компанія повністю припинила постачання всіх продуктів до Росії та Білорусі, а також зупинила всі операції з маркетингу та продажу", - додав міністр.

Нагадаємо, Google обмежує роботу Google Play у РФ.

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