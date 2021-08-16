Apple мають намір представити новий iPhone наступного місяця, - журналіст Bloomberg

Про це повідомляє MacRumors з посиланням на Укрінформ.

За словами журналіста Bloomberg Марка Гурмана, компанія планує провести восени кілька презентацій нових продуктів.



Він додав, що є висока ймовірність, що новий iPhone буде представлений у вересні.

Очікується, що восени Apple також представить третє покоління бездротових навушників AirPods, оновлений планшет іPad mini, смарт-годинники Apple Watch 7 й ноутбуки MacBook Pro

