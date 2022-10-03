Це розслідування видання AP оприлюднило в себе на сайті.

Опісля заяви українських дипломатів, Москва прокоментувала це звинувачення назвавши його "неправдивим і безпідставним". Окрім цього, генпрокурор Лівану став на бік Кремля і заявив, що 10 тис. тонн ячмінного і пшеничного борошна не були вкрадені й дозволив судну розвантажитися.

Проте розслідування, проведене The Associated Press і документальною програмою-розслідувачем PBS "Frontline", показало, що Laodicea, що належить Сирії, є частиною складної контрабандної операції, керованої Росією, яка викрала українське зерно на суму щонайменше 530 мільйонів доларів.

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Повідомляється, що AP використовувала супутникові зображення та дані морських радіотранспондерів, щоб відстежити три десятки суден, які здійснювали понад 50 рейсів, перевозячи зерно з окупованих Росією територій України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн. Журналісти переглянули транспортні маніфести, шукали публікації в соціальних мережах і брали інтерв’ю у фермерів, вантажовідправників і офіційних осіб компаній, щоб розкрити подробиці масової контрабанди.

7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи.

2 жовтня у межах "зернової ініціативи" до порту Чорноморськ прибуло п’яте судно під завантаження, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

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