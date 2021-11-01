Арахамія назвав кандидатів на посади міністрів замість Абрамовського та Уруського

Про це голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.

“Пан Рябікін переходить фактично до Міністерства стратегічної галузі (замість Олега Уруського - ред.), але без підставки “віцепрем’єр”, тому що робота цього міністерства фактично обмежуються цим міністерством, тому немає сенсу використовувати таку приставку. Пан Рябікін переходить з очільника митниці, тому що він має гарні здобутки і менеджерський досвід з керування авіагалуззю, а ви пам’ятаєте, що до цього міністерства належить Держкосмос, підприємства, пов’язані з авіагалуззю”, - зауважив він.

За словами Арахамії, уряд самостійно визначатиметься з новим очільником ДМСУ після призначення Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також “слуги” розглядають кандидатуру чинного заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Романа Стрільця на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, якого може бути призначено після звільнення Романа Абрамовського.

“Пан Абрамовський давно написав заяву. Розглядаємо зараз питання пана Стрільця, але цілком імовірно, зважаючи на обмеження в часі, в середу він не буде призначатися. Можливо, уряд його визначить поки що тимчасово виконувачем обов’язки, а потім через певний час, коли ми знайдемо достатньо часу, щоб його проголосувати”, - додав він.

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