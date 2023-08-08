Про це Арахамія написав у своєму телеграм-каналі.

"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", – написав Арахамія.

Відтак голова фракції партії "Слуга Народу" зазначив, що Торохтій має повернути отримані гроші в бюджет і скласти депутатський мандат. І додав, що він негайно ініціює виключення цього нардепа з фракції.