Арахамія: Торохтій має скласти мандат, я ініціюю його виключення з фракції
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що нардеп Богдан Торохтій має скласти депутатський мандат і повернути в бюджет гроші, отримані як компенсацію за оренду житла
Про це Арахамія написав у своєму телеграм-каналі.
"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", – написав Арахамія.
Відтак голова фракції партії "Слуга Народу" зазначив, що Торохтій має повернути отримані гроші в бюджет і скласти депутатський мандат. І додав, що він негайно ініціює виключення цього нардепа з фракції.
- За даними журналістського розслідування Bihus.Info, Аліна Левченко, дружина народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Торохтія, у серпні 2022 року купила нерухомість у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві на Печерську. Нардеп відмовився відповідати журналістам на запитання щодо майна у Болгарії і запропонував надіслати офіційний запит. Після цього зі сторінки дизайн-студії його дружини зникли публікації про дизайн болгарської квартири.
- 8 серпня правоохоронці затримали народного депутата Анатолія Гунька з фракції "Слуги Народу", який отримував $85 тис. за нібито передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду. Голова партії Олена Шуляк закликала Давида Арахамію виключити цього депутата з фракції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе