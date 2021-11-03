Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" та порадив їм сходити до ковідних лікарень
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою та порадив їм відвідати лікарні із COVID-хворими
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я думаю, що, в першу чергу, люди не розуміють ризики, які вони мають. Треба всіх цих людей не в урядовий квартал, а піти в ковідну лікарню, подивитися. Потім, мені здається, половина з них піде і почне думати", - сказав Арахамія.
Він порівняв цей мітинг із подіями в Нових Санжарах у 2020 році і сказав, що йому важко повірити у такі дії після двох років коронавірусу і локдаунів.
Також Арахамія додав, що у кожного є знайомий чи близький, хто тяжко хворів або помер від ковіду. "І коли десь якісь люди кажуть, що ковіду не існує, я до цього ставлюся як людина, з якою можна не розмовляти", - сказав депутат.
- Як відомо, 3 листопада під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.
- На думку міністра охорони здоров'я, акція протесту "антивакцинаторів" у Києві - це насмішка над українськими медиками та родинами, які втратили своїх близьких через COVID-19.
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