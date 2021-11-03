Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" та порадив їм сходити до ковідних лікарень

Про це повідомляє Укрінформ.



"Я думаю, що, в першу чергу, люди не розуміють ризики, які вони мають. Треба всіх цих людей не в урядовий квартал, а піти в ковідну лікарню, подивитися. Потім, мені здається, половина з них піде і почне думати", - сказав Арахамія.



Він порівняв цей мітинг із подіями в Нових Санжарах у 2020 році і сказав, що йому важко повірити у такі дії після двох років коронавірусу і локдаунів.



Також Арахамія додав, що у кожного є знайомий чи близький, хто тяжко хворів або помер від ковіду. "І коли десь якісь люди кажуть, що ковіду не існує, я до цього ставлюся як людина, з якою можна не розмовляти", - сказав депутат.

Як відомо, 3 листопада під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.

На думку міністра охорони здоров'я, акція протесту "антивакцинаторів" у Києві - це насмішка над українськими медиками та родинами, які втратили своїх близьких через COVID-19.