Арештовані російські активи потрібно конфіскувати вже сьогодні, - Подоляк
Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ має платити за війну проти України й арештовані російські активи треба конфіскувати зараз
Про це він написав у твітері.
"Арештовані активи РФ треба конфісковувати вже сьогодні. Росія має платити за війну, зруйновані будинки та масові вбивства. Платити кримінальними вироками, майном, арештами суверенних рахунків..." - наголосив Михайло Подоляк.
Радник Офісу президента зауважив, що за війну, зростання цін, біженців і голод має платити лише той, хто до цього призвів.
- 25 травня РФ публічно заявила, що внаслідок санкцій Заходу було заморожено близько $300 млрд активів її Центробанку. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс зауважив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України заблокували близько €23 млрд.
- Станом на 8 червня Люксембург заморозив російські активи на 4,2 млрд євро.
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