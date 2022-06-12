Про це він написав у твітері.

"Арештовані активи РФ треба конфісковувати вже сьогодні. Росія має платити за війну, зруйновані будинки та масові вбивства. Платити кримінальними вироками, майном, арештами суверенних рахунків..." - наголосив Михайло Подоляк.

Радник Офісу президента зауважив, що за війну, зростання цін, біженців і голод має платити лише той, хто до цього призвів.

25 травня РФ публічно заявила, що внаслідок санкцій Заходу було заморожено близько $300 млрд активів її Центробанку. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс зауважив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України заблокували близько €23 млрд.

Станом на 8 червня Люксембург заморозив російські активи на 4,2 млрд євро.

Канада має намір конфіскувати в Росії $328 млн.

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