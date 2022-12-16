Аргентина - Франція: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори дають коефіцієнт 2,85 на перемогу Аргентини або Франції. Нічию в основний час оцінюють у 3,10.

Фінал ЧС-2022 буде зіграний у неділю, 18 грудня. Матч пройде на стадіоні у Лусаїлі. Початок о 17:00.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb