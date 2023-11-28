Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак

Про це повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що мета навчань – навчитися спільно розв'язувати складні проблеми, закривати слабкі місця та створювати єдину картину ситуації.

Навчання країн НАТО Cyber Coalition проводяться регулярно з 2008 року. Цьогоріч вони триватимуть до п'ятниці, 1 грудня. Стверджується, що спеціально для нього було створено віртуальне навчальне середовище, щоб не пошкодити реальні системи.

На початку 2024 року новостворене Кіберкомандування в Швейцарії замінить нинішню Організацію підтримки командування Збройних сил. Новосформований командний склад використовуватиме навчання НАТО для початкової перевірки.

Посилення кіберзахисту є одним із пріоритетів політики безпеки швейцарського уряду. Федеральна рада хоче поступово розширити відповідні можливості збройних сил до середини 2030-х років. Вона розраховує інвестувати для цього мільярди євро.