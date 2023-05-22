                                                      Армія РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій

Про це у telegram повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий бойовий корабель.

Фото: facebook Військово-морських сил Збройних сил України

21 травня повідомлялося, що Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.

Окрім цього, відомо, що у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр" (загальний залп до 4 ракет).