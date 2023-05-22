Армія РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, загальний залп — вісім "калібрів"
Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні шість кораблів, з яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
Про це у telegram повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий бойовий корабель.
Фото: facebook Військово-морських сил Збройних сил УкраїниОкрім цього, відомо, що у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр" (загальний залп до 4 ракет).
- 21 травня повідомлялося, що Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
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