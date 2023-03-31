Армія РФ випустила 243 снаряди по Херсонщині за добу: одна людина загинула, двоє поранені
За добу, 30 березня, російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області, зафіксовано 243 снаряди, одна людина загинула, двоє поранені
Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 64 обстріли, випустивши 243 снаряди", – пише очільник області.
Повідомляється, що рашисти гатили по Херсонщині з авіації, "градів" та артилерії.
Російські війська обстріляли 9 разів місто Херсон. У житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки влучило 25 снарядів.
Унаслідок ведення вогню по мирних населених пунктах області загинув житель, ще двоє зазнали уражень.
Також 30 березня з деокупованої території Херсонщини евакуйовано 61 людину.
- 30 березня російська окупаційна армія завдала авіаудару по селу Львове у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого було пошкоджено з десяток обійсть.
- Також учора у Малій Олександрівці Херсонської області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
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