На Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто: загинув чоловік, за життя іншого борються лікарі
У Малій Олександрівці Херсонської області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще одна дістала поранення
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВАю
"67-річний мешканець Малої Олександрівки пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку. Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - ідеться в повідомленні.
Пізніше в ОВА уточнили, що постраждалий рухався біля лісосмуги автівкою разом із 37-річним товаришем.
"Через вибух міни машина загорілася. Другий потерпілий - 37-річний чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
В ОВА вкотре закликали людей не відвідувати лісосмуги та інші місця, де можуть бути ворожі міни.
- 29 березня в Ізюмському районі Харківської області машина з цивільними наїхала на російську міну. Внаслідок вибуху дві людини загинули і дві дістали поранення.
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