Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВАю

"67-річний мешканець Малої Олександрівки пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку. Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - ідеться в повідомленні.

Пізніше в ОВА уточнили, що постраждалий рухався біля лісосмуги автівкою разом із 37-річним товаришем.

"Через вибух міни машина загорілася. Другий потерпілий - 37-річний чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

В ОВА вкотре закликали людей не відвідувати лісосмуги та інші місця, де можуть бути ворожі міни.