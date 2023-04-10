Про це у телеграмі написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, ворог випустив по області 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.

За минулу добу жертв серед цивільного населення немає.

Проте відомо, що з деокупованої території області евакуйовано 90 людей.