Армія РФ випустила 360 снарядів по Херсонські області за добу
Протягом 9 квітня російські військові здійснили 78 обстрілів Херсонської області, поціливши у житлові квартали населених пунктів й споруди гаражного кооперативу
Про це у телеграмі написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, ворог випустив по області 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.
За минулу добу жертв серед цивільного населення немає.
Проте відомо, що з деокупованої території області евакуйовано 90 людей.
- Увечері 8 квітня російська армія атакувала елеватор у Бериславі, що на Херсонщині. Ворог використав керовані авіабомби. Загалом упродовж доби Росія 71 раз обстрілювала Херсонщину, було уражено житлові квартали Херсона, суднозавод та зерновий термінал Бериславського району.
- Увечері 9 квітня ворог знову атакував авіацією Херсонську область.
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