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Армія РФ випустила по ключових енергооб’єктах України понад 1200 ракет і дронів

8 квітня, 2023 субота
11:26
війна з Росією енергетика ЛЕП електрика

Понад 1200 ракет та дронів російські загарбники випустили по ключових енергетичних об’єктах України

Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у telegram.

"Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за оцінкою Світового банку і ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі Укренерго цьогоріч становлять майже 1 млрд доларів.

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"Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади - тільки у нас, в Укренерго, це понад 1500 фахівців. Резервні схеми - щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення - щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу - щоб знайти нове на заміну знищеному", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що від європейських партнерів Укренерго вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Водночас в Укренерго запевнили, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.

  • 2 квітня Укренерго скасувала обмеження на енергоспоживання у Київській, Харківській та Житомирській областях, які були введені після масованої ракетної атаки РФ 9 березня.
Україна
Росія
російська армія
Енергія
Військові новини
блекаут
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