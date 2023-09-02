Армія РФ вночі вдарила по Херсону: 2 постраждалих
В ніч проти 2 серпня російські окупанти атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу поранені 69-річна жінка й 49-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що 69-річна постраждала отримала мінно-вибухову травму, поранення обличчя та гостру реакцію на стрес. Медики надали жінці допомогу на місці.
Також унаслідок обстрілу травмований 49-річний чоловік. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.
Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни вдарили о 01:30 і поцілили поблизу житлових будинків.
Фото: Офіс генпрокурора
Також пошкоджені будинки та лінія електропередачі.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - подали прокурори.
- Російські терористи у п'ятницю, 1 вересня, обстріляли громаду на Херсонщині: під ворожий вогонь потрапила тракторна бригада, унаслідок чого один аграрій загинув, інший - зазнав травм.
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