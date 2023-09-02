Армія РФ вночі вдарила по Херсону: 2 постраждалих

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що 69-річна постраждала отримала мінно-вибухову травму, поранення обличчя та гостру реакцію на стрес. Медики надали жінці допомогу на місці.

Також унаслідок обстрілу травмований 49-річний чоловік. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни вдарили о 01:30 і поцілили поблизу житлових будинків.

Фото: Офіс генпрокурора

Також пошкоджені будинки та лінія електропередачі.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - подали прокурори.