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Обстріли Харківщини та Херсонщини: загинуло троє людей

20 травня, 2023 субота
09:50
Війна з Росією на фото: Харківщина. Ілюстративне зображення

Російська армія за минулу добу обстріляла щонайменше 21 населений пункт Харківської області, убивши одного мирного жителя, ще одному цивільному завдані поранення, а також прокуратура розпочала розслідування загибелі двох людей та травмування однієї людини внаслідок обстрілу Херсонщини

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у telegram.

Зазначається, що під ворожим вогнем перебували Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони області. Для ударів ворог застосовував артилерію, міномети й авіацію.

  • У Куп'янському районі внаслідок обстрілу загинув 65-річний житель Петропавлівки. Ворожим вогнем у селі пошкоджені житловий будинок і господарчі споруди.
  • У Синьківці внаслідок обстрілу поранення дістав 43-річний цивільний. Постраждалого госпіталізували.
  • У Куп’янську ударами російської армії пошкоджені три житлові будинки та господарчі споруди.
  • У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджень зазнали чотири житлові будинки й господарчі споруди.

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Додається, що у регіоні тривають роботи з розмінування. Згідно з інформацією очільника ОВА, за добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили понад вісім гектарів території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення бойові дії тривають. 

Про обстріл Херсонщини повідомляє у telegram Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах.

Відомо, що внаслідок удару було пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

  • За 18 травня, російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого є загиблий і поранені.
  • У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила три ракети та 16 ударних дронів.
Суспільство
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
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