Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожі обстріли зафіксовано у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Синєгубов нагадав, що внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років дістали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.

"У с. Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури", - написав чиновник.

У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

"За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети", - резюмував Синєгубов.