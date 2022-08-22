Про це інформує в телеграмі голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Друзі, на протилежному березі водосховища армією РФ здійснено провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей. Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні.