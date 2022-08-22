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Армія РФ здійснила провокацію: голова Нікопольської РВА закликав мешканців прибережжя Каховського водосховища залишити вулиці

22 серпня, 2022 понедiлок
15:05
Новини Каховське водосховище

22 серпня російські окупанти здійснили провокацію на тимчасово окупованому Запоріжжі. Жителів прибережжя Каховського водосховища просять залишити вулиці

Про це інформує в телеграмі голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Друзі, на протилежному березі водосховища армією РФ здійснено провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей. Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні.

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