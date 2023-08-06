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Артем Довбик офіційно перейшов у іспанську "Жирону"

6 серпня, 2023 неділя
13:57
Спорт Артем Довбик, збірна України, збірна Шотландії

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик офіційно змінив команду, футболіст підписав контракт з іспанською "Жироною"

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Стало відомо, що сторони підписали контракт до 2028-го року. Сума трансферу не розголошується, проте ЗМІ раніше повідомляли, що "Дніпро-1" отримає 7 мільйонів євро, при цьому "Жирона" володітиме лише 50% прав на форварда. Як відомо, інша половина прав належить данському "Мідтьюлланну".

26-річний Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ в минулому сезоні, забивши 24 голи. Загалом в рамках вищого українського дивізіону він відзначився 50 разів.

Що відомо про Артема Довбика

6 червня повідомлялося, що Довбик перепідписав контракт з "Дніпром-1" до червня 2025-го. Минула угода форварда з клубом із Дніпра спливала у 2024-му, завдяки чому вже на початку січня футболіст отримував право підписати попередній контракт з будь-яким із клубів.

Довбик розпочав сезон у "Дніпрі-1: взяв участь в обох поєдинках команди у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса", забив один м'яч. Однак після матчу-відповіді відправився до Іспанії для проходження медогляду у "Жироні".

Пізніше, 4 серпня, стало відомо, що український форвард Артем Довбик найімовірніше перейде зі СК "Дніпро-1" в іспанську "Жирону".

"Жирона"

За іспанську "Жирону" виступає український вінгер Віктор Циганков. Минулий сезон команда закінчила на 10-й позиції, а влітку з клубу пішов ключовий форвард Валентин Кастельянос.

Зараз у "Жирони" залишився лише один центрфорвард - 36-річний Крістіан Стуані.

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футбол
Іспанія
Артем Довбик
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