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Смерть ексфутболіста збірної та рекорд українок на Australian Open: головне зі спорту за тиждень

Влад Дідусь
13 січня, 2024 субота
19:40
Статті Еліна Світоліна

З 7 по 13 січня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: успіх української збірної з біатлону, рекорд наших тенісисток на Australian Open та смерть ексфутболіста збірної Богдана Шершуна. Детальніше читайте у матеріалі

Помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун

У понеділок, 8 січня, стало відомо, що на 43-му році життя помер колишній футболіст збірної України та "Дніпра" Богдан Шершун. Офіційні причини смерті не розголошуються.

Богдан Шершун відомий українським фанатам грою за "Поділля", "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас" та "Волинь". Найбільше матчів на клубному рівні він провів у складі "Дніпра". За дніпрян Богдан виступав у 1997-2001 та 2005-2008 роках та зіграв за команду 169 матчів у всіх турнірах.

У 2005 році футболіст став володарем Кубка УЄФА у складі московського ЦСКА. Однак важливо, що у 2014-му Богдан Шершун відмовився продовжити кар'єру в РФ.

По завершенню контракту з луцькою "Волинню" він завершив кар’єру і пішов на тренерські курси Федерації футболу України. Проте так і не став тренером. Працював експертом на телебаченні та виступав за ветеранську збірну України.

За національну команду України з футболу Богдан Шершун дебютував у 2003 році та зіграв за неї 4 матчі.

Богдан Шершун

Фото: www.facebook.com/bogdan.shershun

Біатлон: Жіноча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті КС

Українська команда показала успішний результат у стартовій гонці 5-го етапу Кубка світу з біатлону, який стартував у німецькому Рупольдингу.

У жіночій естафеті, де Україну презентували Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, наші біатлоністки показали п'ятий результат і подолали дистанцію за 1 годину та трохи більше ніж 10 хвилин.

Петренко завершила перший етап естафети на 3 місці й відстріляла без помилок. Джима показала аналогічний результат. На третьому етапі Меркушина використала 3 додаткові патрони й передала естафету шостою.

Переможницею естафети стала Франція.

Юлія Джима

Фото: Getty Images

Українські тенісистки встановили рекорд на Australian Open

Вперше в історії на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше зіграють одразу сім українських тенісисток! Даяна Ястремська (96-те місце у світовому рейтингу), Юлія Стародубцева (152) та Дар’я Снігур (136) подолали кваліфікацію Australian Open.

В основну сітку напрямку потрапили - Еліна Світоліна (23), Ангеліна Калініна (28), Леся Цуренко (32) та Марта Костюк (35). 

Раніше рекорд України, за представництвом у жіночому одиночному турнірі Australian Open, був у 2008 році, коли там виступали шість наших тенісисток.    

Суперниці українок на Australian Open

Світоліна розпочне виступи в Мельбурні з матчу проти австралійки Тайли Перстон (203). Калініна стартує на першому у 2024 році турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam поєдинком з нідерландкою Арантою Рус (50). Костюк у 1/64 фіналу зустрінеться з американкою Клер Лю (104). Цуренко зіграє проти італійки Лючії Брондзетті (56). 

Ястремська в першому раунді протистоятиме сьомій ракетці світу Маркеті Вондроушовій з Чехії. Суперницею Снігур стане Алісія Паркс зі США (82). Стародубцева проведе свій дебютний матч на турнірах Grand Slam проти Онс Жабер з Тунісу (6).   

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії розпочнуться 14 січня.

Еліна Світоліна, теніс

Фото: Getty Images

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" стане тренером "Шахтаря"

Тренер воротарів "Вітесса" Раймонд ван дер Гоув покине свою посаду в клубі та увійде в тренерський штаб "Шахтаря". Принаймні про це пише нідерландське видання Gelderlander. Деталі контрактної угоди не повідомляються.

Ван дер Гоув протягом ігрової карʼєри виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". За цей топ-клуб він провів 60 матчів та виграв Лігу чемпіонів.

Після завершення карʼєри нідерландець працював тренером воротарів в англійському "Сандерленді", а також нідерландських ПСВ і "Вітессі".

Круте підсилення для українського футболу!

Раймонд ван дер Гоув

Фото: Getty Images

Юлія Джима пропустить ЧЄ-2024 з біатлону

А тепер неприємна новина для українського спорту. Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц повідомив, що олімпійська чемпіонка Юлія Джима пропустить ЧЄ-2024.

"Джима з особистим тренером (Урошем Велепцом - прим.) за таким планом попросили, аби я посприяв їм у виконанні плану. Якщо Петренко, Меркушина та Дмитренко пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, то Джима не хотіла б їхати на висоту зараз, бере участь у Рупольдингу", - заявив Зоц.

За словами тренера Джима готуватиметься до ЧС, який пройде 7-18 лютого в чеському Нове Место.

Для українського біатлону Джима є однією з найдосвідченіших постатей. На зимових Олімпійських іграх 2014 в Сочі вона здобула "золото" в естафеті 4×6 км (разом із Валентиною Семеренко, Вітою Семеренко та Оленою Підгрушною).

Юлія Джима

Фото: Getty Images


 
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