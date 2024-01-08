У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
На 43-му році життя помер колишній футболіст збірної України та "Дніпра" Богдан Шершун
Про це повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на журналіста Володимира Звєрова та Українська асоціація футболу.
Зазначається, що причини смерті ексфутболіста наразі невідомі.
Богдан Шершун виступав в Україні за "Поділля", "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас" та "Волинь". Найбільше матчів на клубному рівні він провів у складі "Дніпра". За дніпрян Богдан виступав у 1997-2001 та 2005-2008 роках та зіграв за команду 169 матчів у всіх турнірах.
За національну збірну України Богдан Шершун дебютував у 2003 році та зіграв за неї 4 матчі. У 2005 році футболіст став володарем Кубка УЄФА у складі московського ЦСКА.
У 2014 році Богдан Шершун з політичних міркувань відмовився від пропозиції продовжити кар’єру в Росії. По завершенню контракту з луцькою "Волинню" він завершив кар’єру і пішов на тренерські курси Федерації футболу України.
Після закінчення професійної футбольної карʼєри Богдан Шершун працював експертом на телебаченні та виступав за ветеранську збірну України.
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