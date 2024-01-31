Які цілі знищуватимуть високоточні бомби великої дальності GLSDB, що їх отримає Україна. Колонка Сергія Згурця

Україна отримає керовані бомби GLSDB - на що вони здатні

Сьогодні у Пентагоні підтвердили, що Україні будуть передані нові зразки далекобійного озброєння. Зокрема, високоточні боєприпаси до наших пускових установок Himars та MLRS. У цей час видання Politico написало, що це озброєння прибуде на лінію фронту вже 31 січня. Новітні американські ракети GLSDB є проєктом, який реалізували компанії Boeing та Saab.

Ці ракети пройшли випробування ще у 2015 році. Що стосується конструкції ракети, то все виглядає вкрай просто. Ця ракета є поєднанням авіаційної бомби, яка оснащується системою планування та наведення. Після того, як ця ракета стартує з пускової установки, відкриваються додаткові крила й далі вона виходить на траєкторію для удару по цілі. Сама бомба з крилами ракети поєднується спеціальним перехідним пристроєм. Цей симбіоз має дивовижні можливості. Фактично ракета має дальність у 150 км і велику точність ураження, ракети можуть влучати в ціль з відхиленням у 90 см. Також ці системи неможливо задавити за допомогою РЕБ, адже перед розробниками стояло завдання створити боєприпас, який не буде чутливим до роботи РЕБ. Бойова частина цієї ракети становить 90 кг, що вчетверо більше, ніж бойовий заряд Himars. Останній, не менш важливий факт полягає в ціні цієї ракети, яка перевищує $60 тис.

Що стосується кількості цих ракет, які нам планують передати, то спочатку була інформація про 25 бомб. Утім, протягом року планують виготовити понад 700 таких ракет для України. Низка ж інформаційних агенцій написали про те, що Україні буде передана значно більша кількість цього озброєння. Отже, можна говорити про те, що Україна отримає від 20 до 700 ракет GLSDB. Це дозволить ЗСУ знищувати укріплені об'єкти противника, мости, пускові системи ЗРК та інше озброєння ворога.

Ще хотів би наголосити на одному дуже важливому моменті. Сьогодні фактично йдеться про озброєння, яке можна частково збирати або виготовляти в Україні. Це дуже важливо для нашої країни. Особливо це можна робити із двигуном до ракет GLSDB. Такий двигун можна було б виготовляти на наших підприємствах ОПК і значно посилити потужності ЗСУ.

FPV-дрони заміняють класичні види озброєнь

Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої ШТУРМОВОЇ бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич повідомив, що наразі рота стала батальйоном ударних БПЛА. Це говорить про те, що підрозділи БПЛА ЗСУ сьогодні дуже важливі на полі бою. За словами Маляревича, батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" працює на півдні Бахмута. Головним завданням батальйону є підтримка піхоти. Дронами знищується все, що рухається у бік українських підрозділів. Маляревич наголосив, що сьогодні FPV дрони заміняють класичні види озброєнь. Саме тому особовий склад збільшується для виконання бойових завдань. Саме тому, як пояснив він, якщо в людей є бажання доєднатись до батальйону, вони можуть отримати більш детальні інструкції у соцмережах Юрія Федоренка та Олеся Маляревича. Він також наголосив, що 99% особового складу його підрозділу - цивільні люди.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Олесь Маляревич теж детально розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, підрозділи виконують завдання на півдні Бахмута і мають завдання тримати оборону. Завдання виконується ефективно й жодних позицій українських підрозділів не втрачено. Маляревич додав, що за останню добу вони змогли навіть покращити свої позиції.

Якість FPV дронів - головна запорука ефективної роботи підрозділів ударних БПЛА.

Олесь Маляревич повідомив, що тактику використання FPV дронів та БПЛА-бомбардувальників визначає командування підрозділів, які працюють на окремих ділянках фронту. Все залежить від конкретної ситуації. Інколи підрозділ отримує завдання подавити роботу артилерії, робити дистанційне мінування, або працювати по піхоті противника, яка намагається атакувати українські позиції. За його словами, все, що знаходить розвідка, командування оперативно вирішує знищити, а також якими засобами це зробити. Саме тому, в контексті гасел про мільйон дронів, Маляревич наголосив, що питання не в кількості, а в якості. Дрони мають бути якісними. Оскільки всі зразки дронів, які потрапляють до рук операторів на фронті мають бути вже знайомими в роботі. Нові зразки мають спочатку пройти випробування на полігоні, щоб визначити всі їх можливості. Особливо це стосується роботи з БК, які підрозділи вже мають на фронті.

За словами Маляревича, у підрозділі намагаються робити так, щоб кожен оператор працював вузькопрофільно. Зокрема, пілоти керують дронами, інженери роблять БК, технік готує автомобіль для виконання завдання і т.д. Саме тому батальйону потрібні різні спеціальності - від пілота до діловода. Оскільки, як наголосив Маляревич, від кожного в батальйоні залежить результат роботи зі знищенням противника. До прикладу він розповів про завдання, яке вони отримали тиждень тому. Підрозділ отримав завдання підтримати бригаду зліва по флангу, на яку вийшло дев'ять одиниць техніки противника. Розрахунок із 4 FPV пілотів, яким командує дівчина, знищили всі 9 одиниць техніки. Зокрема, 4 танки та 5 БМП.