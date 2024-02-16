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Аналітика

Вирішальні години Авдіївки: концентрація ворожих військ та відхід ЗСУ з позицій. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
16 лютого, 2024 п'ятниця
22:02
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На позиції "Зеніт" ситуація була надзвичайно складною, про це говорили військові. Ворог, застосовуючи перевагу в артилерії та авіації, використовував усі можливості, аби унеможливити вихід наших бійців

Ситуація на фронті: Авдіївка

Окупанти намагаються забезпечити оточення українського угруповання, це стосується зокрема і "Зеніту", звідки були виведені війська. Зараз ворог намагається зменшити ділянку, по якій відбувається логістичне забезпечення нашого угруповання, зокрема на схід від Авдіївки. Але 3-тя ОШБр, яка зайшла в цю складну ділянку, знову забезпечує унеможливлення того, що цей коридор буде вужчим. Також, ймовірно, бригада забезпечує поступовий вихід наших частин з цієї ділянки. Поки що про це офіційно не повідомляють, але логіка подій має бути такою. Тому ці дні, або навіть години, будуть вирішальними.

Зараз ми усі з тривогою спостерігаємо за тим, що відбувається в Авдіївці та навколо цього населеного пункту. Третина з усіх бойових зіткнень за минулу добу відбулась саме на цій ділянці фронту. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зранку 16 лютого повідомив, що відбувається посилення підрозділів, здійснюється маневр військами, виділено ресурс боєприпасів та інших засобів ураження для тих підрозділів, які утримують Авдіївку. Продовжують готуватися потужні укріплення, з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Пізніше Тарнавський заявив, що українські підрозділи відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки. Ця позиція опинилася в умовах, коли з двох боків було просування противника. Тому ухвалили рішення про відведення військових з цих позицій. Тарнавський зазначив, що це рішення було ухвалено для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. 

Про те, що потрібно берегти життя наших воїнів говорили також Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський. Але коли ми надто часто використовуємо цю фразу, важливо, щоб це не перетворилось на "місце оцінки ситуації", коли всі говорять лише про збереження особового складу. До цього потрібно ставитись надзвичайно серйозно і відповідально. 

У противника навколо Авдіївки сконцентровано 50 тис. військ. До певного часу, коли ворог підтягував резерви до Авдіївки, у нас активно працювала артилерія і знищення ворога було значне, утримання цієї ділянки було абсолютно логічним і раціональним. Завдання оборони - завдавати максимальних втрат противнику. Бригади, які працювали в Авдіївці, цю місію виконали. Зараз, коли противник веде міські бої в самій Авдіївці, перевагу втрат противника забезпечити важко. 

Варто зауважити, що флангові нависання навколо Авдіївки сформувалися не вчора, а чотири місяці тому, коли ворог розпочав активні наступальні дії. Ми розуміли, що флангова загроза існує. Головні фланги були утримані, ворог сконцентрував тоді згодом своє зусилля насамперед на одній ділянці фронту і використав свою головну перевагу. Це не лише перевага у живій силі та боєприпасах, а перевага в авіації. Окупанти активно використовували КАБи. Ці бомби суттєво вплинули на те, що обороняти Авдіївку було і є надзвичайно складно. Також окремі напрямки дій були скеровані на перерізання логістичних шляхів. Зараз один з головних напрямків постачання через Орлівку до Авдіївки не працює. Два інші шляхи працюють, але використовувати їх набагато складніше.

Часів Яр

Ворог намагається добратися до Часового Яру, але зараз головні свої зусилля він концентрує на наближення до Іванівського. Він намагався рухатися від Богданівки на Часів Яр, потім були зусилля від Хромового. Але зараз головна концентрація зусиль на Іванівське, щоб далі рухатись по трасі. Змін на мапі за останні дні не відбувалося, там є певне накопичення ворожої сили, як завжди. Там працює наша артилерія, навіть в умовах, коли запаси досить раціонально використовуються. Брак боєприпасів зараз компенсується FPV-дронами. Цей напрямок залишається складним, як і низка інших напрямків. Але ми впевнені у діях українських бригад, які тримають там оборону. Скоріш за все, показники втрат противника на цьому напрямку будуть не набагато менші, ніж на інших ділянках, зокрема під Авдіївкою.

Вугледар

Динаміка навколо Вугледара буде залежати від того, що зараз відбуватиметься навколо Мар'їнки. Ворог намагається рухатись від Мар'їнки на захід, на Георгіївку. Окупанти намагаються захопити Новомихайлівку, потім перерізати трасу від Мар'їнки, Побєди, і далі на Костянтинівку. Пізніше, якщо ворог буде мати можливість просунутись там, зокрема до цієї траси, то він з півночі матиме можливість рухатися вже в бік Вугледару та створювати нависання над нашими частинами, які зараз утримують Вугледар. Таким чином це може вплинути на зміни на цій ділянці фронту. 

Тривалий час ми спостерігаємо, як утримується Новомихайлівка. Ймовірно, динаміка буде лише після того, як ворог зможе вирівняти лінію фронту в самій Авдіївці. Адже після Авдіївки відбудеться певне вивільнення тих сил противника, які там залишаться живими. Також частково вивільниться авіація, яка зараз працює насамперед на Авдіївському напрямку. Тоді можна очікувати такого ризику того, що цей потенціал буде скеровано на ділянку просування противника від Мар'їнки. Але все буде залежати від того, яким чином наш Генеральний штаб ЗСУ буде використовувати раціонально резерви, як він буде отримувати допомогу з боку наших партнерів, як будуть діяти наші командири, і як вони зможуть знайти баланс між тим, аби виконувати бойові завдання, утримувати рубежі та берегти життя особового складу. Кожна історія є унікальною і загальна фраза "берегти життя", насправді надзвичайно важко реалізується, коли кожна ділянка є надзвичайно складною.

Зеленський про допомогу США

На спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президент України заявив, що підтримка від США не "відпаде". Зеленський сказав, що США не "відпадуть", бо він впевнений у допомозі з боку цієї потужної країни. Але на поточному етапі європейські країни надають нам пакети військової допомоги, які дозволяють певним чином компенсувати брак саме американських надходжень. Коли ми говоримо про німецький пакет допомоги, то сьогодні він розділився на дві складові - оперативні та довгострокові потреби. 

Очільник ФРН заявив про підготовку нового пакету допомоги Україні на 1,1 млрд євро, з них 120 тис. боєприпасів до великокаліберної артилерії. Це значна допомога, ракети до комплексу IRIS-T, які постачає нам Німеччина.  Це те, що нам вкрай потрібно. Також було згадано про постачання 36 самохідних гаубиць. Ці гаубиці не "на завтра", ці 36 машин у двох версіях, серед яких є відома нам PzH 2000 та RCH калібру 155 мм, будуть вироблятися впродовж трьох років, починаючи з 2025 р. Вони будуть постачатися відповідно до темпів виготовлення та контрактів, які були підписані раніше.

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