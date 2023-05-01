Артилерія, авіація, БПЛА: російські терористи вгатили 47 разів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя
Фіксуються нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, постраждалих немає
Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко у телеграмі.
"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА", - зазначив голова Запорізької обласної державної адміністрації.
Юрій Малашко додав, що продовжують фіксуватися нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж. На щастя, люди не постраждали.
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