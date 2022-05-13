Про це повідомляє CNN, цитуючи слова високопоставленого чиновника з оборони США.

Особливо показовим, на думку представника Пентагону, є той випадок, коли Росія намагалася перекинути свої сили через річку Донець, щоб зміцнити свої позиції на півночі Донбасу та зазнала нищівного розгрому.

Ще він відзначив, що між Ізюмом і Слов’янськом точиться багато боїв, але росіянам там не вдалося досягти особливого прогресу.

Однак, за словами чиновника, російські війська досягли певних успіхів на захід від Попасної.

Особливо представник Пентагону наголосив, що "переважна більшість" з 89 артилерійських систем гаубиць M777, які США передали Україні, уже "в ділі" і перебувають у "передовому розгортанні".

"Відгуки, які ми отримуємо від артилеристів з України, щодо корисності M777 дуже позитивні", – сказав чиновник.

І додає, що уже 370 українських військових пройшли навчання з використання гаубиць.

Ще близько 20 українців перебувають у розпалі навчання оператора безпілотної авіаційної системи Puma, а також завершено навчання на Phoenix Ghost.

Відзначимо, що сьогодні Генштаб ЗСУ також наголосив на тому, що окупанти прикривають відхід військ на Харківщині та намагаються не впустити українських вояків у тил під Ізюмом.

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