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Головна Наука Астероїд у 268 метрів пролетить повз Землю

Астероїд у 268 метрів пролетить повз Землю

7 липня, 2023 п'ятниця
06:27
Наука астероїд , космос

У п'ятницю, 7 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2019 LH5

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Як зазначають науковці, довжина небесного тіла становить близько 268 метрів. Натомість відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,7 мільйона кілометрів.

Швидкість руху астероїда дорівнює 77 940 км/год.

космос карта

Фото: скріншот ssd.jpl.nasa.gov

Відзначимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, то NASA вважає його "потенційно небезпечним об’єктом". Такі космічні об'єкти достатньо великі, щоб викликати значні руйнування на суші або цунамі у разі падіння в океан.

  • У червні повз Землю пролітав не один астероїд. 6 червня це був 2023 KW2, завбільшки 61 м. 15 червня - потенційно небезпечний астероїд довжиною у 488 м. А 20 червня - астероїд 2023LT1, який летів на максимально близькій до Землі за космічними мірками відстані.

космос
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