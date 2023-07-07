Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Як зазначають науковці, довжина небесного тіла становить близько 268 метрів. Натомість відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,7 мільйона кілометрів.

Швидкість руху астероїда дорівнює 77 940 км/год.

Фото: скріншот ssd.jpl.nasa.gov

Відзначимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, то NASA вважає його "потенційно небезпечним об’єктом". Такі космічні об'єкти достатньо великі, щоб викликати значні руйнування на суші або цунамі у разі падіння в океан.