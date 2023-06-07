Атака безпілотників у Москві була націлена на будинки співробітників служби зовнішньої розвідки РФ, - NBC
Атака дронів у Москві 30 травня могла бути націлена на будинки, де живуть співробітники служби зовнішньої розвідки Росії
Про це повідомляє високопосадовець США та співробітник Конгресу, пише NBC News.
"Удари безпілотників були націлені на місця, які, як вважають, були московськими резиденціями офіцерів російської розвідки", - йдеться у повідомлені.
За даними компанії Strider Technologies, щонайменше один з житлових будинків, які постраждали від ударів безпілотників, пов'язаний зі службою зовнішньої розвідки Росії.
Зазначається, будівля належить російській державній бюджетній установі, яка має контракти з військовою частиною, пов'язаною зі Службою зовнішньої розвідки.
Однак, невідомо, чи постраждав будинок будь-якого офіцера і, чи постраждав хтось зі співробітників російської розвідки.
"Це не був випадковий напад на багате передмістя. Удар потрапляє в суть елементів психологічної війни російсько-українського конфлікту, який вперше досягає московських околиць", - сказав Ерік Левеск, операційний директор і співзасновник Strider.
Атака дронів на Росію
Вранці 30 травня дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков'ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.
В ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи - російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.
Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.
5 червня стало відомо, що офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх з України до Москви.
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