Про це повідомляє високопосадовець США та співробітник Конгресу, пише NBC News.

"Удари безпілотників були націлені на місця, які, як вважають, були московськими резиденціями офіцерів російської розвідки", - йдеться у повідомлені.

За даними компанії Strider Technologies, щонайменше один з житлових будинків, які постраждали від ударів безпілотників, пов'язаний зі службою зовнішньої розвідки Росії.

Зазначається, будівля належить російській державній бюджетній установі, яка має контракти з військовою частиною, пов'язаною зі Службою зовнішньої розвідки.

Однак, невідомо, чи постраждав будинок будь-якого офіцера і, чи постраждав хтось зі співробітників російської розвідки.

"Це не був випадковий напад на багате передмістя. Удар потрапляє в суть елементів психологічної війни російсько-українського конфлікту, який вперше досягає московських околиць", - сказав Ерік Левеск, операційний директор і співзасновник Strider.

Атака дронів на Росію

Вранці 30 травня дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков'ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

В ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи - російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.

5 червня стало відомо, що офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх з України до Москви.