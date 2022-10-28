Про це він заявив у своїй програмній промові в палаці Бельвю, цитує "Європейська правда".

"24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив партію. Він кинув саму шахівницю на підлогу!" - сказав президент ФРН.

Також Штайнмаєр зазначив, що Путін розв'язав найбільшу з часів Другої світової війну в Європі. Саме вона перетворила на попіл європейський безпековий порядок.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака - це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн", - наголосив Штайнмаєр.

Він зазначив, що 24 лютого зруйнувало горбачовську мрію про "спільний європейський дім". Президент ФРН стверджує, що Путін нині командує загарбницькою армією, що напала на українців, які просто захищають свою країну.

"Це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує: "Яке відношення ця війна має до нас, німців, має до війни?", не має ні почуття відповідальності, ні почуття історії. Ми, німці, не можемо переважати в Європі з таким ставленням - це неправильно!" - заявив Штайнмаєр.

Через це, за його словами, Німеччина підтримує Україну і буде підтримувати стільки, скільки необхідно. Ця підтримка є військовою, політичною та фінансовою.

"Це включає гостро необхідну підтримку для швидкого відновлення після підлих нападів Росії на енергопостачання, опалення, гарячу воду, на всі форми життєво важливої інфраструктури з наближенням зими", - зазначив президент Німеччини.

25 жовтня президент ФРН Штайнмаєр прибув із несподіваним візитом до Києва. Його букетом ірисів і листівкою привітала Укрзалізниця, на чийому ранковому потягу він їхав.

Також цього дня він під час повітряної тривоги на Чернігівщині був вимушений спуститися до бомбосховища, де поспілкувався з простими чернігівцями.

26 жовтня Штайнмаєр заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж люди уявляють в Німеччині, а надії на мирні переговори поки що немає.