Про це повідомляє з посиланням на Tagesschau з посиланням на заяву Штайнмаєра.

"Все набагато жахливіше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині", - заявив він після поїзди до України.

Видання пише, що президент Німеччини був шокований руйнуваннями та історіями українців, які пережили окупацію. На його думку, що переговори з Росією зараз неможливі, бо та хоче зберегти контроль над окупованими територіями.

"Звичайно, будь-хто, хто може думати й має співчуття, хоче припинення бойових дій. Але перемир’я означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на цьому етапі", - підкреслив президент Німеччини.

25 жовтня Штайнмаєр несподівано прибув до Києва. Президент Німеччини приїхав ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів (в подяку за систему ППО з аналогічною назвою).

Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу, де поспілкувався з простими чернігівчанами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb