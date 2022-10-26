"Все набагато жахливіше": Штайнмаєр розповів про враження від поїздки в Україну
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж люди уявляють в Німеччині, а надії на мирні переговори поки що немає
Про це повідомляє з посиланням на Tagesschau з посиланням на заяву Штайнмаєра.
"Все набагато жахливіше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині", - заявив він після поїзди до України.
Видання пише, що президент Німеччини був шокований руйнуваннями та історіями українців, які пережили окупацію. На його думку, що переговори з Росією зараз неможливі, бо та хоче зберегти контроль над окупованими територіями.
"Звичайно, будь-хто, хто може думати й має співчуття, хоче припинення бойових дій. Але перемир’я означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на цьому етапі", - підкреслив президент Німеччини.
- 25 жовтня Штайнмаєр несподівано прибув до Києва. Президент Німеччини приїхав ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів (в подяку за систему ППО з аналогічною назвою).
- Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу, де поспілкувався з простими чернігівчанами.
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