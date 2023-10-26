Атаки РФ на Лиманському напрямку не мали жодних успіхів, - Сєверодонецька РВА
На Лиманському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області
Про це розповів голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Дійсно, окупанти залишаються з авіацією та артилерією, нищать інфраструктуру, застосовують активно артилерію та авіацію, але в наземному плані ситуація контрольована ЗСУ", - повідомив Власенко.
За його словами, ситуація у військовому плані в цілому стабілізувалась.
"Ситуація стабілізувалась в плані наземних атак та ініціативи окупаційної російської армії. Окупанти намагалися атакувати підрозділи та позиції ЗСУ, але успіхів не мали. На фоні активізації бойових дій в Авдіївці та навколо неї, в плані наземних операцій, у нас певне є зниження активності", - резюмував Власенко.
- 18 жовтня розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там повідомили, що Росія збільшила активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку, адже окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області. За даними партизан, для цього РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок.
- Пізніше начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон», підполковник Іван Шевцов розповів про мету ворога на Куп'янсько-Лиманському напярмку.
- 23 жовтня командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що окупанти намагаються оточити Куп'янськ Харківської області.
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