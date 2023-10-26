Атаки РФ на Лиманському напрямку не мали жодних успіхів, - Сєверодонецька РВА

Про це розповів голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, окупанти залишаються з авіацією та артилерією, нищать інфраструктуру, застосовують активно артилерію та авіацію, але в наземному плані ситуація контрольована ЗСУ", - повідомив Власенко.

За його словами, ситуація у військовому плані в цілому стабілізувалась.

"Ситуація стабілізувалась в плані наземних атак та ініціативи окупаційної російської армії. Окупанти намагалися атакувати підрозділи та позиції ЗСУ, але успіхів не мали. На фоні активізації бойових дій в Авдіївці та навколо неї, в плані наземних операцій, у нас певне є зниження активності", - резюмував Власенко.